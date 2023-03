Riesen-Polizeieinsatz bei TU Wien!

Nächster Schock nach der heutigen Terrorwarnung rund um Wiener Kirchen nun der nächste Großeinsatz der Polizei vor der TU Wien.

Es sind Bilder, die in Österreich nicht alltäglich sind. Nachdem es am Vormittag zu einer akuten Terrorwarnung gegen Einrichtungen der syrisch-christlichen Diaspora in der Bundeshauptstadt gekommen war, gibt es nun einen weiteren riesigen Polizeieinsatz. Fotos, die OE24 vorliegen, zeigen einen Polizisten vor der TU Wien mit geladener und gezogener Waffe.

© OE24/Fuhrich ×

© OE24/Fuhrich ×

Der Hintergrund des Einsatzes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Großeinsatz der Polizei trägt beim Eingang der Tiefgarage der TU Wien zu. Ob er im Zusammenhang mit der heutigen Terrorwarnung steht, ist nicht klar.

Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN, Anm.) erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", twitterte die Wiener Polizei etwas später.

Offiziell unbestätigten Informationen zufolge könnten sich die Anschlagspläne gegen Einrichtungen der syrisch-christlichen Diaspora in der Bundeshauptstadt richten.