Unwetter: Diese Straßen sind aktuell gesperrt

Die Unwetter und starken Regenfälle haben in der Nacht auf Sonntag bzw. am Vormittag vor allem in Wien, Niederösterreich und in der östlichen Steiermark zu schweren Behinderungen und Straßensperren auch auf Autobahnen geführt

Laut Asfinag war seit Sonntag, 9.30 Uhr, die A1 (Westautobahn) ab dem Knoten St. Pölten in Fahrtrichtung Wien gesperrt, der Verkehr wird über die S33 und die S5 umgeleitet.

Die Asfinag warnte aber, dass das untergeordnete Straßennetz in diesem Bereich bereits in weiten Teilen überschwemmt sei. Ebenfalls überschwemmt war die Unterführung Stadionbrücke auf der A4 (Ostautobahn), die Umleitung erfolgte über das Kreuzungsplateau. Und in der Steiermark knickte der Sturm in der Nacht zahlreiche Bäume entlang der A2 (Südautobahn) im Bereich Bad Waltersdorf. Die Totalsperre wurde kurz vor 8.00 Uhr aufgehoben.

Kritisch entwickelt sich der Pegelstand der Donau auch im Bereich des Tunnels Kaisermühlen auf der A22 (Donauuferautobahn). Die Marke von sieben Metern wurde bereits erreicht. Die Asfinag beobachtete die Lage genau, um im Extremfall zur Sicherheit den Tunnel zu sperren, sollte das Wasser weiter steigen.

Liste der gesperrten Straßen

Der ÖAMTC gab einen Überblick über die wichtigsten weiteren gesperrten Straßen österreichweit (Stand Sonntag, 10.15 Uhr):



Vorarlberg: Verbindung Lech - Warth (L198) und Silvretta

Hochalpenstraße

Tirol: P1, Felbertauern-Mautstraße zwischen Matrei und Mittersill

Salzburg:

B99, Katschberg Straße zwischen Tweng und Untertauern

B164, Hochkönig Straße über den Filzensattel

Salzburg/Kärnten: Großglockner Hochalpenstraße

Kärnten: Malta Hochalmstraße und Nockalmstraße

Steiermark:

L704, Sölkpass

B21, Gutensteiner Straße in Mariazell

B50, Burgenland Straße zwischen St. Johann i.d.H. und Landesgrenze

Burgenland

B54, Wechsel Straße zwischen Hartberg und Kaindorf

B114, Triebener Straße, zwischen Hohentauern und Trieben

B146, Gesäuse Straße zwischen Admont und Gesäuseeingang

Oberösterreich:

B3, Donaustraße zwischen Mauthausen und der Donaubrücke und zwischen

Grein und Baumgartenberg sowie zwischen Grein und Sarmingstein

B119a, Greiner Straße Abzweigung Königswiesen in Königswiesen

L550, Hengstpass Straße

Niederösterreich:Komplettes oberes TriestingtalB1, Wiener Straße in Melk, in Sieghartskirchen, in Purkersdorf, inPottenbrunn, zwischen Gerersdorf und Markersdorf und UmfahrungPrinzersdorfB3, Donau Straße zwischen Krems und EmmersdorfB9, Pressburger Straße bei SchwechatB14, Klosterneuburger Straße in KlosterneuburgB19, Tullner Straße zwischen Neulengbach und PlankenbergB22, Grestner Straße zwischen Waidhofen a.d. Ybbs und YbbsitzB28, Puchenstubener Straße zwischen Puchenstuben und LassingrotteB32, Gföhler Straße zwischen Altpölla und WegscheidB33, Aggsteiner Straße zwischen Melk und Aggsbach DorfB34, Kamptal Straße zwischen Horn und Hadersdorf am KampB35, Retzer Straße beim Bahnhof Hadersdorf am KampB36, Zwettler Straße in ZwettlB39, Pielachtal Straße zwischen Hofstetten und FrankenfelsB40, Mistelbacher Straße zwischen Mistelbach und PaasdorfB41, Gmünder Straße bei RoßbruckB34, Kamptal Straße zwischen Horn und Hadersdorf am KampB46, Staatzer Straße in ErnsdorfB48, Erdöl Straße Grenzübergang Hohenau a.d. MarchB122, Voralpen Straße zwischen Krennstetten und Aschbach MarktB210, Badener Straße, HelenentalB213, Tullnerfeld Straße, zwischen Staasdorf und Klein-StaasdorfB215, Manker Straße Höhe Sankt Leonhard am Forst und zwischen Au und BergernB218, Langenloiser Straße bei Langenlois