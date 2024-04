Vater und Sohn liefern sich Wettrennen – beide Autos beschlagnahmt

Polizisten in einem Zivilfahrzeug bemerkten das Rennen zwischen den beiden Audi-S 3-Fahrern und nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Stmk. Der 57-Jähriger Vater und sein Sohn (25) hielten beide um etwa 18.30 Uhr zunächst bei einer ampelgeregelten Kreuzung auf der B 116 im Kapfenberger Stadtteil Diemlach an. Als die Ampel auf Grün schaltete, starteten beide Auto-Narren (ein jeder in so einem PS-starken Audi S 3 wie im Bild oben) mit laut durchdrehenden Reifen ein Wettrennen.

Polizisten in einem Zivilfahrzeug bemerkten das "Hatzerl" zwischen den beiden und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Die beiden Fahrzeuglenker erreichten dabei eine Geschwindigkeit von 118 km/h - wo nur 50 erlaubt ist!

"Wir wollten nur die Motoren testen"

Die zwei Vertreter der "Familie Bleifuß" konnten wenig später von den Verkehrspolizisten angehalten werden. Vater und Sohn zeigten sich nicht einsichtig. Laut eigenen Angaben hätte es sich um eine "Leistungsüberprüfung nach einer erfolgten Motorreparatur" gehandelt. Beiden Personen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft Bruck Mürzzuschlag hat die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge durchgeführt. Sofortige Versteigerung bei mehr als 60 km/h zu viel im Stadtgebiet ist möglich.