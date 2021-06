Fußballschauen oder Familiendinner? Das ist morgen bei vielen die große Frage.

Wien. Der morgige Vatertag ist immerhin der fünftwichtigste Geschenketag im Jahr geworden. Während unsere Mütter Präsente im Wert von 62 Euro bekommen haben, sind uns Väter 42 Euro wert.

Mehr für Papa. Überraschend mitten in der Pandemie: 18 % der ös­terreichischen Familien wollen heuer mehr Geld für Papa lockermachen. Wofür, das hat die Wirtschaftskammer Österreich in ­Zusammenarbeit mit der KMU Forschung untersucht. Süßigkeiten sind bundesweit topplatziert (27 %) vor Selbstgebasteltem und Bier (siehe Tabelle). Außer in Wien: Da sind Artikel zur Körperpflege auf Platz Nummer 2 (23 %).

Nur einer von sechs erwartet ein Geschenk

Bescheiden. Der Vatertag ist keine Randerscheinung mehr, auch das belegt die Studie. 46 % der Familien wollen ihn heuer feiern, von diesen beschenken 73 % ihren Vater. Die Väter selbst zeigen sich bescheiden: Nur einer von sechs gibt zu, dass er sich ein Geschenk erwartet.

Top-3-Geschenke zum Vatertag

Süßigkeiten sind das absolute Topgeschenk. 22 Prozent schenken Selbstgemachtes. Bier wird in 16 Prozent der Familien geschenkt.

Was tun die Familien? In zwei Drittel der Häuser gibt es heute ein großes Festessen, 16 % besuchen ein Lokal und 10 % machen einen Ausflug.

Wobei: Viele Väter wünschen sich vielleicht sogar, vergessen zu werden. Österreich spielt heute um 18 Uhr erstmals bei der Euro 2021 – gegen Nordmazedonien.