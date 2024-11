Verkehrsunfall im Pinzgau forderte ein Menschenleben

Der 35-jähriger Lenker aus Ungarn kam bei Viehhofen von der Glemmtaler Landesstraße ab, wodurch sein Wagen in einem Graben landete.

Ein 35-jähriger Ungar ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Pinzgau ums Leben gekommen. Der 35-Jährige, der laut Polizei allein im Wagen saß, ist zwischen Viehhofen und Maishofen aus noch unbekannter Ursache von der Glemmtaler Landesstraße abgekommen und in einem Graben gelandet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Eine zweite Person sei an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, erklärte ein Polizeisprecher.