Videos zeigen Gully-Attacken von Asylwerber (30) auf Trafik

Tagelang belagerte und plünderte ein in Syrien geborenen Staatenloser, der in einem Asylheim in Bergheim bei Salzburg untergebracht ist, eine Trafik. Jetzt zeigen Videos, wie der Mann bei seinen Brachial-Coups vorging - mit einem Gully-Gitter!

Salzburg. Wie oe24 berichtete, ist Trafikantin Angelika S. aus Bergheim mit den Nerven fertig - seit Mitte der Woche ein 30-jähriger Asylwerber erstmals in ihrem Laden auftauchte und sie den Serien-Täter einfach nicht mehr loswurde: Zunächst kam der Syrer als Kunde und Vape-Interessent, ohne dann die Rauch- und E-Waren zu bezahlen; später als Einbrecher, der die Auslagenscheibe der Trafik sowie den Getränke- und Tschickautomaten davor mit roher Gewalt zertrümmerte. Video zum Thema: Asylwerber (30) belagerte und plünderte Trafik mehrmals Als Rammbock-Waffe verwendete der Verdächtige - der zweimal festgenommen, aber von der Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, eher er am Sonntagabend (als der Syrer auch einen CBD-Automaten brutal knackte) endlich in U-Haft kam - ein gusseisernes Gully-Gitter, das er von einem Straßenablauf gleich vor der Trafik in die Höhe stemmte und wie einen Diskus gegen das Glas warf. Die freche Verantwortung des staatenlosen Asylwerbers: Er sei aufgrund seiner starken Nikotinabhängigkeit quasi zu den Raubzügen gezwungen worden. Trafikantin Angelika S. ist empört und frustriert: "Was muss alles passieren, bis solchen Leuten das Handwerk gelegt wird. Ich fürchte mich schon richtig, in die Arbeit zu gehen, auch meine Angestellte will kündigen, weil sie Angst hat." Jetzt verstärkte Kontrollen rund um Bundesasylheim Via ORF versucht die Polizei zu beruhigen: Die Polizei nehme solche Vorfälle grundsätzlich ernst und appelliert an die Trafikantin und andere etwaig Betroffene, immer sofort den Notruf zu wählen. Die Exekutive betont überdies, das Gebiet um die Asylunterkunft mit Streifen jetzt verstärkt zu kontrollieren.