Von Protz-Lenkerin gerammt: Ehepaar in Lebensgefahr

Auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark Stadlau ereignete sich Donnerstagabend ein furchtbarer Unfall ereignet - ausgelöst von einer rücksichtlosen Raserin im Luxus-Geländewagen ihrer Eltern.

Wien, NÖ. Der VW-SUV eines älteren Wiener Ehepaars wurde vom, wie es aussieht, funkelnagelneuen, blitzblank gepflegten Mercedes G einer 21-Jährigen regelrecht abgeschossen. Die 78- und der 77-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen gaben an, dass die junge Frau aus dem Weinviertel mit weit erhöhter Geschwindigkeit in der 50-km/h-Zone unterwegs war. Die Raserin des noblen Geländewagen, der auf einen Elternteil von ihr zugelassen ist, wurde laut Polizei des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

© LPD Wien ×

Auf der Gewerbestraße Stadlau ist normalerweise schnelles Fahren aufgrund der vielen Zufahrten zu den Geschäften des Gewerbeparks gar nicht möglich. Die 21-Jährige dürfte dennoch viel zu rasant mit dem Über-150.000-Euro-Wagen unterwegs gewesen sein und in das entgegenkommende Auto der Pensionisten, das nach links in einen Parkplatz eingebogen ist, gekracht sein. Dadurch kippte der kantige schwarze Offroad-Mercedes um und stieß gegen einen Lichtmast. Die Lenkerin und ihr 19-jähriger Beifahrer, beide einheimische Österreicher, erlitten leichte Verletzungen. Der VW Touran der Pensionisten wurde in eine Wiese geschleudert. Das Paar musste mit den Rettungshubschraubern Christophorus 9 aus Wien und Martin 5 aus Bad Vöslau ins Krankenhaus geflogen werden.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Insassen stiegen über das Dachfenster aus dem Auto

Die Senioren mussten zuvor von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Fahrzeugen geholt werden. Auch für das andere Fahrzeug wurde eine Bergung - es hätte das Dach abgeschnitten werden sollen - zunächst vorbereitet, sagte Sprecher Christian Feiler. Allerdings konnten die Insassen dann selbstständig über das Dachfenster aus dem Auto steigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen.