Polizei-Großeinsatz bei Innsbrucker Schule

Eine "gefährliche Drohung" löste einen großen Polizeieinsatz am Akademischen Gymnasium in der Angerzellgasse aus. Auch die Spezialeinheit Cobra war beteiligt.

Tirol. Eine "gefährliche Drohung" hat Freitagvormittag einen Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung der Spezialeinheit Cobra an einem Gymnasium in der Angerzellgasse in Innsbruck ausgelöst. Angeblich sollen ein bis zwei Schüler daran beteiligt gewesen sein, hieß es laut "Tiroler Tageszeitung" (TT). Demnach gäbe es Gerüchte, dass ein sogenanntes "School Shooting" angedroht worden war.

Um kurz vor halb 12 sei der Polizei-Einsatz wieder beenden worden, so die "TT". Es soll sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Näheres war vorerst nicht bekannt. Die Polizei wollte "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht mehr sagen.