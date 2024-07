Von Steinbrocken getroffen: Mountainbikerin schwer verletzt

Die 58-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Eine 58-jährige Mountainbikerin ist am Samstag in Mieders (Bez. Innsbruck-Land) von einem etwa 50 mal 50 Zentimeter großen Stein am Unterschenkel getroffen worden. Der Stein hatte sich bei Erdbauarbeiten an einer Forststraße gelöst und war etwa 70 Meter auf die Forststraße abgestürzt, auf der die 58-Jährige und ihr 65-jähriger Begleiter fuhren. Die 58-Jährige kam zu Sturz und fiel auf den 65-Jährigen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, der 65-Jährige leichte.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr. Die Deutsche aus dem bayrischen Landkreis Forchheim wurde von der Bergrettung erstversorgt, ins Tal gebracht und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 65-Jährige fuhr selbstständig mit dem Mountainbike ins Tal ab.