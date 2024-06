In Tirol ist seit drei Tagen ein 52-jähriger Mann abgängig. Es wird ein Unfall befürchtet. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Götzens. Ein 52-Jähriger gilt seit Samstag aus seiner Wohnung in Götzens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) als abgängig. Der Österreicher dürfte mit einem roten Pkw der Marke Suzuki Celerio unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Unfall wurde befürchtet, hieß es.

Die Exekutive in Axams (Tel. 059133/7111) ersuchte um Hinweise.