15-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht in Lkw

Ein 15-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg durch mehrere Orte vor der Polizei geflüchtet und schließlich in Höchst (Bezirk Bregenz) in einen Sattelschlepper gekracht.

Die Polizei hatte den Jugendlichen in Dornbirn anhalten wollen, weil dieser zu schnell unterwegs gewesen war, berichtete die Polizei. Die Flucht führte den Pkw-Lenker quer durch Lustenau bis nach Höchst. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 15-Jährige offenbar mit 120 km/h unterwegs. Nachdem er in den Sattelschlepper gefahren war, versuchten der 15-Jährige und drei weitere Insassen des Autos im Alter von 15 bzw. 16 Jahren noch, vom Unfallort zu flüchten. Dies konnte durch die Polizei verhindert werden. Die vier Jugendlichen wurden leicht verletzt in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Der 15-Jährige sollte wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt werden, hieß es. Zusätzlich erwarteten den Jugendlichen Anzeigen wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen.