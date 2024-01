17-Jähriger stürzt 5 Meter in Schneespalte

Der junge Skifahrer stürzte mehrere Meter ab und schlug an einer Felswand auf.

Ein 17-Jähriger hat sich am Sonntag im Kleinwalsertal bei einem Sturz in eine Schneespalte schwer verletzt. Der junge Mann stürzte laut Polizeiangaben drei bis fünf Meter ab, schlug an einer Felswand auf und erlitt dabei mehrere Brüche an Kopf und Unterarm. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber ins Spital nach Kempten (Allgäu) gebracht.

Der 17-Jährige aus dem Kleinwalsertal war gegen 10.30 Uhr mit einem befreundeten Ehepaar auf einer Variantenabfahrt vom Hahnenköpfle unterwegs. Der Bursche fuhr voraus. Das Ehepaar folgte ihm durch das Gebiet, in dem vereinzelt Spalten auftreten, die im Winter mitunter zu Geländefallen werden können. Eine solche Spalte dürfte der 17-Jährige trotz guter Sichtverhältnisse übersehen haben, so die Polizei.