18-Jähriger vor Disco niedergestochen: Not-Operation!

Ein 18-jähriger Discobesucher wurde von seinem Kontrahenten niedergestochen.

Ein 18-Jähriger ist Sonntagfrüh in einer Diskothek in Röthis, Bezirk Feldkirch, durch einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste.

Der 20-jährige Messerstecher ergriff die Flucht und entkam zunächst, wurde aber noch am Sonntag ausgeforscht und festgenommen. Er sollte noch am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.

Die beiden jungen Männer gerieten gegen 2.00 Uhr aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der 20-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser einen Stich in den Oberkörper.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde die vermeintliche Tatwaffe sichergestellt. Der Zustand des 18-Jährigen wurde als stabil beschrieben.