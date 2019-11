Milka-Dieb als "Meister-Dieb"

Ein Mann gab sich als Frächter aus und stahl 18 Tonnen Milka-Schokolade.

Bludenz. Ein Frachtunternehmen aus Tirol erhielt den Auftrag, eine Ladung Milka-Schokolade in einem Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages von Bludenz nach Belgien zu transportieren. Das Unternehmen vergab den Auftrag an ein ungarisches und die wiederum an ein tschechisches Unternehmen weiter.

Unbekannter Täter als "Meisterdieb"

Ein unbekannter Täter gab sich gegenüber den Ungarn als ein Mitarbeiter der tschechischen Firma aus und übernahm die ganze Ware. Die Schokolade hat Bludenz zwar verlassen, aber in Belgien kam sie nie an. Von der Ware und vom Dieb fehlt jede Spur. Bei den vorgezeigten Dokumenten handelt es sich offensichtlich um Totalfälschungen und die Kennzeichentafel war gestohlen.