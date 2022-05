Kopfgeld ausgesetzt: Ist der Serien-Räuber eine Frau?

Der (oder die) Gesuchte schlug seit Mitte März vier Mal zu: Fahndung bisher negativ.

Vbg. Die Überfälle betrafen Tankstellen im Bezirk Bregenz: Am 14. März schlug die „Täterperson“ gegen 3.20 Uhr und am 4. April gegen 2.25 Uhr in Tankstellen in Hard zu. Am 22. April um 4.37 Uhr suchte vermutlich der- oder dieselbe eine Tankstelle in Bregenz heim, am 20. Mai gegen 3.25 Uhr eine Tankstelle in Hörbranz. Dabei wurden die Angestellten immer mit einer schwarzen Pistole bedroht. Für konkrete Hinweise lobte die Exekutive vergangene Woche eine Belohnung von 1.500 Euro aus. Trotzdem sei aber bisher noch kein entscheidender Hinweis eingegangen. Gesucht wird nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der etwa 1,70 Meter groß sein soll. Doch anhand der gepflegten, hoch aufgestellten Augenbrauen und getuschten Wimpern könnte es sich bei ihm auch um eine Frau handeln.