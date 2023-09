Betrunkene Radfahrerin muss 1.600 Euro Strafe zahlen

42-Jährige kam mit einer Alkoholisierung von 1,6 Promille zu Sturz

Eine stark betrunkene 42-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstagnachmittag in Riezlern (Kleinwalsertal) bei einem Sturz im Gesicht sowie an Armen und Beinen verletzt. Aufgrund ihrer Alkoholisierung von 1,6 Promille wird die Deutsche bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, sie muss mit einer Geldstrafe von mindestens 1.600 Euro rechnen, informierte die Polizei. Für Radfahrer gilt ein Alkohollimit von 0,8 Promille.

Die 42-Jährige war gegen 17.20 Uhr vom Zentrum kommend in Richtung Viehscheidgelände unterwegs. Beim Abbiegen touchierte sie die Gehsteigkante, verlor die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte nach vorne über den Lenker.