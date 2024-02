Crash mit Klein-Lkw: Radfahrerin (52) tot

Die 52-Jährige überlebte den heftigen Zusammenprall nicht.

Eine 52-jährige Radlerin ist nach einer Kollision mit einem Klein-Lkw in Frastanz, Bezirk Feldkirch, am Mittwoch gestorben. Ein 35-Jähriger hatte die Frau in der Früh auf einem Geh-und Radweg übersehen, als er in die Feldkircher Straße L 190 einbiegen wollte.

Die Frau, die einen Helm trug, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos liegen. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, am Abend erlag sie dort ihren Verletzungen, so die Polizei.

Bei dem Zusammenprall hatte die Radlerin schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge sowie die Beiziehung eines Verkehrsunfallsachverständigen an.