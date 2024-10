Erdbebendienst: Beben im Umkreis von 15 Kilometern deutlich wahrgenommen

Lech. Ein spürbares Erdbeben hat sich in der Nacht auf Mittwoch um 03.15 Uhr im Raum Lech in Vorarlberg ereignet. Laut Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) hatte das Beben eine Stärke von 3.1. Es sei in einem Umkreis von etwa 15 Kilometern zum Teil deutlich wahrgenommen worden.

Schäden an Gebäuden seien bei Erdbeben dieser Stärke nicht zu erwarten, teilte der Erdbebendienst mit.