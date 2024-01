Dieb mit Hubschrauber ins Gefängnis gebracht

Kurios: Weil alle (Straßen-)Wege ins Kleinwalsertal nur über Deutschland führen - und Gefangenentransporte von österreichischen Behörden hier nicht erlaubt sind -, musste ein Krimineller mit dem Hubschrauber in den Häfen geflogen werden.

Vbg. Die Vorgeschichte: Dienstagnachmittag wurde in Hirschegg im Kleinwalsertal ein Einschleichdieb von einem Betreiber eines Hotels beim Öffnen einer unversperrten Handkassa erwischt. Der 64-jährige Deutsche floh mit einer Beute von 435 Euro, die er noch bei sich hatte, als er kurz darauf bei der Breitachbrücke in Riezlern vom Hotelier - der ihn mit dem Auto verfolgt hatte - eingeholt, gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Winteridyll: Hirschegg im Kleinwalsertal. © Japes ×

Der laut Polizei mehrfach einschlägig vorbestrafte Deutsche mit unstetem Aufenthalt wurde aufgrund eines offenen Haftbefehls sowie der neuerlichen Tat auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen.

Die Einlieferung in die Justizanstalt Feldkirch erfolgte am Mittwoch dann auf höchst ungewöhnliche Weise, da festgenommene deutsche Staatsangehörige keinesfalls von österreichischen Behörden über deutsches Staatsgebiet transportiert werden dürfen. Da das Kleinwalsertal aber von Vorarlberg aus nicht direkt mit dem Auto erreicht werden kann, wurde der Beschuldigte am mit dem Polizeihubschrauber hinter Gitter gebracht.