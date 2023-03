Ehepaar stirbt nach Autounfall in Vorarlberg

Der Autolenker geriet in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache über den linken Straßenrand, woraufhin das Fahrzeug zunächst über einen steilen Grashang fuhr, ehe es durch die Luft geschleudert wurde.

Bregenz. Ein am vergangenen Dienstag in Silbertal (Montafon) mit dem Auto verunglücktes Ehepaar ist am Samstag seinen schweren Brustkorbverletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Montag in einer Aussendung berichtet. Der 90-jährige Lenker und seine 80 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz sind am 28. Februar mit ihrem Wagen über einen Hang abgestürzt, das Fahrzeug wurde dabei auch mehrere Meter durch die Luft geschleudert und überschlug sich mehrmals.

Das Ehepaar war gegen 17.45 Uhr auf der Innerkristbergstraße talwärts unterwegs, als der Unfall passierte. Der Senior geriet in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache über den linken Straßenrand, woraufhin das Fahrzeug zunächst über einen steilen Grashang fuhr, ehe es durch die Luft geschleudert wurde. Am Ende kam das Auto kurz vor der Betonwand eines landwirtschaftlichen Gebäudes auf der linken Seite liegend zum Stillstand. Die beiden schwer verletzten Insassen wurden in die Krankenhäuser Feldkirch und St. Gallen geflogen, ihr Leben war aber nicht zu retten.