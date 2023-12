Etliche Delikte: Kinder-Einbrecherbande geschnappt

Die extrem jungen Täter sollen hinter mehreren Einbrüchen stehen.

Die Polizei in Vorarlberg hat nach eigenen Angaben mehrere Einbruchdiebstähle klären können, hinter denen Kinder und Jugendliche steckten. Der jüngste Täter ist erst elf Jahre alt, Tatort war ein Verkaufscontainer für Feuerwerkskörper. Unter anderem wegen zweier Einbruchsdiebstähle wurde auch zudem 17-Jähriger in Feldkirch angezeigt.

In der Nacht auf Donnerstag war bei der Polizeiinspektion Bludenz die Meldung eingegangen, dass sich mehrere Jugendliche im benachbarten Bürs bei einem Verkaufscontainer für Feuerwerkskörper aufhielten. Dort war schon in der Nacht zuvor ein Einbruch versucht worden. Vor Ort wurden zwei elf- und 13-Jährige auf frischer Tat ertappt. Sie hatten sich noch im Container befunden.

Eine Sofortfahndungen nach den Mittätern verlief negativ, die entwendeten Feuerwerksartikel konnten in der Nähe aufgefunden werden. Die beiden Heranwachsenden gaben an, auch für den versuchten Einbruch vom Vortag verantwortlich zu sein. Im Zuge der Befragungen konnten zwei weitere, ebenfalls elf- und 13-jährige Jugendliche als Mittäter ermittelt werden. Die Personen wurden im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt wird ein 17-Jähriger, den die Polizei Feldkirch am 23. Dezember festgenommen hatte. Im Zusammenhang mit einem Suchtmitteldelikt waren bei ihm mehrere Münzrollen entdeckt worden. Bei den Ermittlungen konnte die Polizei von dem Jugendlichen getragene Kleidung mit der Personsbeschreibung von bis dato zwei ungeklärten Einbruchsdiebstählen in eine Feldkircher Bäckereifiliale in Zusammenhang gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete darauf eine Hausdurchsuchung an, wo weiteres Diebesgut und Tatwerkzeug sichergestellt wurde. Bei der anschließenden Vernehmung zeigte sich der 17-Jährige geständig, die beiden Einbruchsdiebstähle begangen zu haben.