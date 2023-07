Frau flüchtet vor Polizei: Schüsse bei Verfolgungsjagd im Bregenzerwald

In Alberschwende in Vorarlberg kam es am Freitagnachmittag offenbar zu einer Verfolgungsjagd, auch Schüsse sollen gefallen sein.

Wilde Verfolgungsjagd im Bregenzerwald: Nach ersten Informationen flüchtete eine Frau mit deutschem Kennzeichen vor einer Polizeikontrolle im deutschen Balderschwang und raste mit ihrem Auto in Richtung Vorarlberg durch den Bregenzerwald, berichtet "vol.at". Danach wurde die Flüchtige am Ortsende von Alberschwende vor dem Achraintunnel gestoppt. Dabei sollen drei Schüssen gefallen sein. Verletzte gebe es jedoch keine. Das Gebiet um den Achraintunnel wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Mehr in Kürze