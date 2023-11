Hasen gequält, getötet und in Bach geworfen

Der Fall von Tierquälerei schockt die Bevölkerung. Die zugerichteten Tiere wurden im Dorfbach gefunden.

Vbg. Ein trauriges Schicksal ereilte drei Hasen in Hard. Die Tiere wurden am 25. November in dem Dorfbach gefunden. Leider stellte sich heraus, dass sie vor ihrem Tod misshandelt worden sind.

Polizei sucht herzlosen Tierquäler

Danach warf der Tierquäler sie ins Wasser bei der Eschlestraße in Hard. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Dramas. Hinweise zum Täter oder zum Vorfall können bei der Polizeiinspektion Hard unter der Telefonnummer 059 133 8125 abgegeben werden.