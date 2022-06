Kletterer stürzte vor Augen seiner Freundin in den Tod

Der Alpinist, der mehrere Sicherungen gesetzt hatte, schlug am Wandfuß auf.

Vorarlberg. Zu dem tragischen Bergdrama kam es am Pfingstmontag in Dalaas (Bezirk Bludenz).

Der 36-Jährige wollte mit seiner 28-jährigen Freundin – beide erfahrene und entsprechend ausgerüstete Kletterer – die Route „Rote Kraft“ in der 2.704 Meter hohen Roten Wand besteigen, bei der die Sicherungen großteils selbst gesetzt werden müssen. Nachdem der Alpinist die ersten 20 Meter senkrecht nach oben geklettert war und mehrere Sicherungen gesetzt hatte, setzte er sich kurz ins Seil. Dabei riss offenbar die letzte mobile Sicherung und in Folge drei weitere. Der Kletterer stürzte vor den Augen seiner Freundin ab und schlug am Wandfuß auf. Die 28-Jährige alarmierte sofort die Rettung. Doch für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.