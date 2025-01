Österreichischer Leuchtenhersteller schließt Werk

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel schließt sein Werk im französischen Les Andelys. Von der Schließung sind 84 Mitarbeiter betroffen.

Am Freitag bestätigte das Unternehmen, dass sie ihre Produktion von Außenleuchten in Frankreich schließen werden. Die Produktion soll sich nach England und Serbien verlagern.

Schlechte Lage

Zumtobel sucht für das Betriebsgelände einen potenziellen Käufer und soll bis Ende Februar dauern. Eine Zumtobel-Sprecherin sagte, über einen möglichen Übernehmer könnte mit den entlassenen Mitarbeitern über eine mögliche Einstellung verhandelt werden.

Im Oktober 2024 prüfte Zumtobel einen derartigen Schritt wegen der schlechten Lage in der Bauwirtschaft. Der Vorstand hat am Freitag die beschlossene Maßnahme genehmigt. Das Kompetenzzentrum vom Tochterkonzern ist nicht von der Schließung betroffen. Dort sind 45 Menschen eingestellt.

Proteste

In Les Andelys ist man über die Entscheidung überhaupt nicht glücklich. Dort wird gegen den Mutterkonzern protestiert. Auf einem der Plakate steht: "Für die Österreicher sind wir nichts wert".

Am Freitag bezog das Unternehmen Stellung. Sie haben die notwendigen Maßnahmen mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt und sich mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Kündigungen sollen in den folgenden Tagen erfolgen, so die Zumtobel-Sprecherin.