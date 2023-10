Pferd mit Kran aus Bach gerettet

Beim Ausritt einer Schülerin (12) mit einem Wallach riss plötzlich das Zaumzeug und das Pferd galoppierte davon - direkt in einen Bach hinein, aus dem es nicht mehr selbstständig herauskam.

Vbg. Zu dem spektakulären Einsatz, der mehr als eineinhalb Stunden dauerte, kam es Sonntag in Schlins im Walgau in Vorarlberg: Dort war am späten Nachmittag eine Einheimische (12) mit einem 14-jährigen Wallach ausgeritten. Dabei riss das Zaumzeug, die Reiterin stieg ab.

Beim Davongaloppieren in Richtung Stall stürzte das Pferd in den Bach und konnte sich nicht mehr selbstständig aus der Strömung befreien. Zur Bergung des Tieres forderte die örtliche Feuerwehr die Feuerwehr die Tierbergungsspezialeinheit aus Rankweil an. Bis alles vorbereitet war, wurde das Pferd im Bach hin und her geführt. Da der hohe Wasserstand eine Bergung erschwerte, wurde mithilfe eines Wehrs sogar Wasser aus dem Bach gelassen.

© Feuerwehr Schlins

Bei niedrigerem Wasserstand konnte dem Wallach ein Notgeschirr angelegt werden, der Tierarzt gab ihm ein Beruhigungsmittel. So konnten die Florianis das Tier schließlich mit einem Kran aus dem Graben hebe - es blieb unverletzt.