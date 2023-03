Prozess: Sechs Männer missbrauchten Betrunkene

Die sechs Afghanen sitzen seit neun Monaten in Untersuchungshaft.

Vorarlberg. Weil das Opfer mit ihrem Partner gestritten hatte und alkoholisiert aus der Wohnung rausgeworfen wurde, irrte eine Frau (45) im Februar 2022 am Bahnhof Dornbirn herum. Dort wurde einer der Angeklagten auf sie aufmerksam und nahm sie ihn sein Flüchtlingsheim in Bludenz mit. Im Zimmer eines weiteren Angeklagten soll die 45-jährige Alkoholikerin abgefüllt und von drei Männern missbraucht worden sein. Am nächsten Tag sollen drei weitere Afghanen sich an ihr vergangen haben. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Vor Gericht bestritten die Männer, Sex gehabt beziehungsweise gegen den Willen der Frau gehandelt zu haben. Das Urteil wird am Freitag gefällt.