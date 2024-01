Schüsse vor Club in Lustenau: zwei Schwerverletzte

Zwei Männer wurde in Lustenau schwer verletzt, der mutmaßliche Täter konnte flüchten.

Am späten Samstagabend sind vor dem Sender Club in Lustenau in Vorarlberg mehrere Schüsse gefallen. Wie Vol.at berichtet wurden dabei zwei Männer getroffen und schwer verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Bregenz bzw. Dornbirn gebracht.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte das Gelände weitläufig ab. Die 200 Gäste im Club wurden noch in der Nacht befragt. Der mutmaßliche Schütze konnte mit einem schwarzen SUV in Richtung Lustenau flüchten - die Fahndung läuft.

Weitere Infos folgen