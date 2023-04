Spaziergängerinnen wollen im Montafon Braunbären gesichtet haben

Zwei Braunbären haben Spaziergängerinnen ihren eigenen Angaben zufolge am Mittwochmorgen in Gortipohl im Montafon beobachtet.

Das berichtete die Polizei, die von den Frauen umgehend verständigt worden war. Die Bären seien demnach gegen 7.30 Uhr im Bereich "Schattenort" kurz nach der Sichtung im dichten Wald verschwunden. Polizei und Jäger fanden zwei nicht eindeutig zuordenbare Abdruckspuren eines Tieres, ob sie von Bären stammen, konnte vorerst nicht gesagt werden.

Die Frauen waren mit ihren Hunden in Schattenort unterwegs, erzählte eine von ihnen bei ORF Radio Vorarlberg. Zuerst seien drei Rehe von einer Wiese plötzlich in den Wald gerannt. Dann habe sie die beiden Bären gesehen. Diese seien stehengeblieben und hätten gebrüllt. Aus Angst flüchteten die Frauen sofort in eine Garage, Fotos oder Videos gibt es nicht.