× Unglücksbaustellen – nach Kranumfaller Dacheinstuzr

Bereits einmal machte die Baustelle Schlagzeilen, als dort ein Kran umstürzte.

Vbg. Beim Einsturz eines Rohbaus auf einer Baustelle in Lochau (Bezirk Bregenz) wurden drei Arbeiter verletzt. Das Unglück passierte bei Betonierarbeiten an der Tiefgarage. Die Arbeiter standen dazu auf der Decke der Garage, als die Konstruktion nachgab und sie in die Tiefe stürzten. Das Unglück verlief zum Glück glimpflich: Zwei Arbeiter wurden leicht verletzt; ein Dritter steckte bis zum Oberschenkel im frischen Beton fest. Auf derselben Baustelle war schon im September ein Kran umgestürzt und beschädigte mehrere Gebäude. Die Vorfälle werden nun geprüft.

Schon zum zweiten Mal kam es hier zum Rettungseinsatz