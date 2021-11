29-jährige Frau und 33-jähriger Mann erlitten schwere Brandverletzungen.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Mäder (Bez. Feldkirch) ist am Dienstagvormittag ein Kind ums Leben gekommen. Es konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden, informierte die Polizei. Eine 29-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann erlitten schwere Brandverletzungen, mehrere weitere Personen - Bewohner und Ersthelfer - Rauchgasvergiftungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zum Alter des Kindes machte die Polizei vorerst keine Angaben. Das Feuer brach gegen 10.30 Uhr im ersten Obergeschoß aus, als sich mehrere der 14 gemeldeten Personen im Gebäude aufhielten. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es standen Feuerwehren aus drei Gemeinden mit 90 Personen im Einsatz.