Zwei Vorarlberger sterben bei Horror-Crash

Die beiden Vorarlberger kamen mit einem Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und prallten frontal gegen einen Lkw

Zwei Vorarlberger im Alter von 38 und 40 Jahren sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall im benachbarten Weißensberg (Landkreis Lindau) in Deutschland tödlich verunglückt. Sie gerieten aus bisher unbekannter Ursache mit einem Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und prallten frontal gegen einen Lkw, hieß es in Medienberichten. Die beiden Männer - offenbar aus dem Raum Bregenz - verstarben noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Kempten beauftragte einen Sachverständigen mit der Klärung des genauen Unfallherganges.