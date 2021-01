Waffen-Explosion: Neuer Rekord in Österreich

Rekordboom: So viele Waffen gingen 2020 über den Ladentisch.

Noch nie war die Nachfrage nach Handfeuerwaffen in Österreich so hoch wie im vergangenen Jahr. Laut Daten des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com ist die Zahl der Neuanschaffungen im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozent in die Höhe geschossen. Insgesamt 71.250 Gewehre und Faustfeuerwaffen wurden 2020 verkauft, das sind 6.400 mehr als 2019. Besonders gebrauchte Waffen boomten: Die Nachfrage stieg um ganze 16 Prozent.

Mehr Hobby-Jäger

Sowohl bei neuen, als auch bei gebrauchten Waffen lag besonders eine Waffenart im Trend: Jagdinstrumente. Flinten, Büchsen und kombinierte Gewehre verkauften sich noch nie so gut wie in diesem Jahr. Branchenradar.com sieht hier einen klaren Lockdown-Trend: Die Handelsschließungen haben dazu geführt, dass sich mehr Menschen weidmännisch betätigten.

Insgesamt sind laut Zentralem Waffenregister mit Jahresende 2020 rund 1,15 Millionen Waffen der Kategorien B, C und D in Österreich in privatem Besitz.