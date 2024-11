Waldviertlerin (52) stürzte in Teich und ertrank

Eine 52-jährige wurde treibend im Wasser gefunden. Sie starb nach der Reanimation vom Rettungsdienst am Tag darauf im Krankenhaus.

Eine 52-jährige Niederösterreicherin ist am Freitagabend in einen Teich in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) gestürzt und ertrunken. Die Frau hatte sich nach dem Abfischen zu Fuß auf den weg nach Hause gemacht. Als sie dort nicht ankam, machten sich Angehörige auf die Suche. Sie fanden die Frau im Wasser treibend und zogen sie heraus. Die Verunglückte konnte zwar noch vom Rettungsdienst reanimiert werden, starb aber am folgenden Tag im Krankenhaus, berichtete die Polizei.