Wegen geretteter Taube: ORF-Moderator kassiert Shitstorm

ORF-Moderator Auer mit eigenwilliger Frage zu geretteter Taube

Es gibt wieder einmal Wirbel im Netz, diesmal ausgelöst von ORF-Moderator Hannes Auer. Der den meisten wohl eher unbekannte 'ORF-Star' griff jetzt nämlich auf dem Social-Media-Kanal "X" ordentlich daneben, als er sich indirekt an einer geretteten Taube abarbeitete.

"Kann man es mit Tierliebe auch ein wenig übertreiben?"

Mit genau diesem Satz löste Auer nun eine kleine Welle der Empörung aus. Hintergrund war ein Posting des VGT (Verein gegen Tierfabriken), der sich nach einer erfolgreichen Rettungsaktion einer Taube bei allen Beteiligten bedankte. So weit so gut, doch für Auer wohl zu viel des Guten, so fragte er kritisch: "Kann man es mit Tierliebe auch ein wenig übertreiben?"

Kann man es mit der Tierliebe auch ein wenig übertreiben? https://t.co/wbgZxPH3VE — Hannes Auer (@HannesAuer) March 18, 2024

Tierfreunde entsetzt über kaltherzigen ORF-Mann

Auers Frage, die natürlich impliziert, man hätte das Tier einfach sterben lassen sollen, erzürnte sogleich die X-Gemeinde. Von Arbeiterkammer-Jurist Philipp Brokes über die Pressesprecherin der Vier Pfoten bis hin zu "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk meldeten sich die User unter Auers Posting zu Wort. So fragte ein User bei Auer nach: Wo fängt's an und wo hört's auf? Sollen ein Hund und eine Katze gerettet, aber eine Taube oder ein Fuchs getötet werden? Wo ziehen Sie die Grenze?

Klenk schlug in die gleiche Kerbe und legte nach: Ich finde diese paradoxe Intervention eigentlich sehr schön. Ein kleiner achtsamer blick auf ein lebewesen mit schmerzempfinden. In 2000 Jahren wird das so selbstverständlich sein wie heute der ablehnende blick auf die sklaverei des alten rom.

Ein weiterer User fragt Auer: "Ist diese Taube weniger wert als ein verletzter Fuchswelpe oder ein kranker Schwan auf der A22? Wenn ja, warum? Gottseidank gibt es Menschen mit Empathie, die bereit sind, zu helfen, wenn ein Tier in Not ist."

Somit wäre in diesem Fall wohl ein bisschen mehr Empathie des ORF-Mannes gefragt gewesen, so erspart man sich zukünftig auch den Shitstorm im Internet.