Weihnachts-Wahnsinn: Wiener City wegen Überlastung gesperrt

Achtung: Die Wiener Kärntnerstraße ist wegen Überlastung zwischen dem Karlsplatz und der Ringstraße gesperrt.

Am vorletzten Einkaufssamstag vor Weihnachten war die Wiener Innenstadt stark frequentiert, was zu Einschränkungen im Verkehr führte. Die Kärntner Straße ist am Nachmittag aufgrund von Überlastung zwischen Karlsplatz und Ringstraße für den Verkehr gesperrt.

Auch andere zentrale Einkaufsstraßen wie die Innere Mariahilfer Straße und die Neubaugasse wurden zu Fußgängerzonen erklärt. In diesen Bereichen ist der Verkehr für Autos, Fahrräder und E-Scooter bis 19 Uhr untersagt. Dies betrifft die Neubaugasse von der Mariahilfer Straße bis zur Westbahnstraße. Infolge der Sperren können in diesen Straßen weder private Garagen angefahren noch Lade- oder Haltezonen genutzt werden.

Geänderte Zufahrtsregelungen

Für Anrainer und Verkehrsteilnehmer gelten in umliegenden Straßen spezielle Regelungen:

Die Zufahrt zur Andreas-, Andler- und Richtergasse sowie zur Lindengasse (zwischen Zieglergasse und Neubaugasse) ist nur über die Zieglergasse, Lindengasse und Andreasgasse möglich.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen: Die Buslinie 13A wird in zwei Abschnitte unterteilt, um die Verkehrsführung anzupassen.