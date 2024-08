Weil er Lebensmittel rettete: 4 Wochen Haft für Mann

Weil er Lebensmittel aus einem Cotainer holte, muss ein Mann jetzt vier Wochen in Haft.

Alles passierte beim Hofer, bei einem Container, in dem nicht verbrauchte Lebensmittel entsorgt wurden.

Insta-Kampagne

Der Mann holte die Lebensmittel aus dem Container und muss jetzt vier Wochen in Haft. Er selbst kann es kaum glauben und startet jetzt eine Kampagne auf Instagram.

Legt jetzt Berufung ein

Bei dem Mann handelt es sich um Christian A. Er hat am 26.5. Lebensmittel aus einem Müllraum einer Hofer-Filiale entnommen. Dafür wurde er am 20.08. 2024 Staat 4 Wochen verurteilt. Was der Mann wollte: Noch brauchbare Lebensmittel retten, diese verteilen und "Ungerechtigkeiten" ansprechen. Gegen die Haft geht der Mann nun vor und legt Berufung ein.