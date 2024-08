Junger Buckelwal verfing sich im Hafen von Sydney

Erst nach 22 Stunden konnte er am Freitag wieder befreit werden. Die australischen Rettungskräfte waren nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) alarmiert worden und starteten umgehend eine Rettungsaktion.

Sie näherten sich dem großen Meeressäuger in einem Schlauchboot und hielten ihn mit Spezialausrüstung fest, um die Seile durchschneiden zu können. Die Rettung gelang am späten Freitagvormittag: Der Wal wurde befreit und schwamm zurück ins offene Meer.

WATCH: in an operation which spanned several hours, the NSW National Parks Large Whale Disentanglement Team were able to cut a humpback whale free from a rope and buoys as it passed through the waters of Sydney Harbour.



