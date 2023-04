''Weiße Mäuse'' bekommen jetzt Airbags

Innenminister Gerhard Karner kündigte beim Besuch der Motorradpolizei in Markgrafneusiedl (NÖ) eine weitere Modernisierung für die ''Weißen Mäuse'' an.

Die Polizei startete mit Fahrpraxisübungen (einmal jährlich verpflichtende Fortbildung) in die Motorradsaison. Zu diesem Anlass stattete Innenminister Gerhard Karner der Motorradpolizei in Markgrafneusiedl (NÖ) am Dienstag einen Besuch ab. "Heute sind doppelt so viele Motorradfahrer unterwegs als noch vor zehn Jahren, die Unfallzahlen sind aber gleich geblieben. Damit dieser Trend weiter anhält, braucht es auch Überwachung und Kontrolle durch die Polizei. Dabei erfüllt die Motorradpolizei eine wichtige Rolle", sagte Karner.

Der Innenminister kündigte bei seinem Besuch weitere Modernisierungsschritte an. So werden die Motorradpolizistinnen und Polizisten etwa mit neuer Funktionskleidung und einen Airbag für den persönlichen Schutz ausgestattet.

Das Modernisierungspaket umfasst:

Laufender Zulauf neuer Motorräder (heuer rund 30 Stück, nächstes großes Beschaffungspaket im kommenden Jahr)

Einführung neuer Funktionsbekleidung-Kleidung und Airbag-Gilets (Testphase abgeschlossen, stehen vor der Ausschreibung. Airbag-Gilets sollen bei einem Unfall vor schweren Verletzungen schützten)

Lederbekleidung bleibt zusätzlich weiter im Einsatz (vor allem im protokollarischen Bereich bei Staatsbesuchen)

Ziel ist weiters, dass Motorradpolizisten künftig auch gleich Amtshandlungen abarbeiten können – Stichwort Laptop am Motorrad

In Österreich sind rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten auf dem Motorrad auf über 350 Polizeimotorrädern unterwegs. Sie sind Teil der Verkehrsüberwachung und kommen auch bei Sonderlagen zum Einsatz – sind am schnellsten beim Einsatzort. Außerdem haben sie protokollarische Einsätze bei Staatsbesuchen.