'Welthundetag': So kommunizieren unsere Vierbeiner mit uns

Nicht nur wir Menschen müssen im Winter besonders viel acht auf unsere Gesundheit geben, auch Vierbeiner haben zur kalten Jahreszeit spezielle Bedürfnisse. Am heutigen Welthundetag bringen wir Ihnen die wichtigsten Dinge rund um ihren Vierbeiner näher.

Hunde spielen im Alltag vieler Menschen eine wichtige Rolle. Anlässlich der tragischen Ereignisse in Oberösterreich, wo am Montag eine Joggerin von einem Kampfhund zu Tode gebissen wurde, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Hundehalter grundsätzlich verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass ihre Hunde nicht zur Gefahr für andere werden. Daher ist es unabdingbar, dass Hundehalter mit ihren Hunden eine Hundeschule besuchen. Fachgerechtes und professionelles Hundetraining unterstützt Hundehalter, die Bedürfnisse ihrer Hunde zu verstehen.

Hundetrainerin Conny Sporrer (https://hundetraining.me/) hat sich darauf spezialisiert, die Sprache der Hunde richtig zu interpretieren. „Die Hundesprache ist äußerst kleinteilig und muss wie ein Puzzle zusammengesetzt werden, um sie richtig zu verstehen“, so Sporrer.

Die richtige Nahrung für Hunde im Winter

Vitamine. Nicht nur wir Menschen müssen im Winter besonders viel acht auf unsere Gesundheit geben, auch Vierbeiner haben zur kalten Jahreszeit spezielle Bedürfnisse. Christian Knauss und Thomas Schmidbauer – die Gründer von The Goodstuff – verraten hier, worauf man im Winter bei der Ernährung von Hunden achten soll. „Bei Kälte benötigen Hunde mehr Energie, um sich warmzuhalten. Wenn man mit seinem Hund auch im Winter aktiv ist und sich viel an der frischen Luft bewegt, sollte man die Tagesrationen von Futter an die kalten Temperaturen anpassen. So geht man sicher, dass der Hund auch im Winter genug Energie bekommt und nicht frieren muss“, betont Christian Knauss. Hierfür gibt es z. B. von The Goodstuff Fütterungstabellen, mit deren Hilfe man sichergehen kann, dass das Immunsystem des Hundes auch im Winter mit ausreichend Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen unterstützt wird.

Pfotenpflege. Schnee, Splitt und Streusalz sorgen bei Hunden für ris¬sige Zehenballen und Schmerzen. Nach dem Spaziergang immer die Pfoten waschen; damit verhindert man auch, dass der Hund Streusalz ableckt und aufnimmt.