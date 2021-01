Nur Schulwechsler erhalten morgen ihre Schulnachricht – alle anderen später.

Wien. Morgen beginnen in Wien, NÖ und dem Burgenland die Semesterferien – alle anderen Bundesländer folgen diesmal in der zweiten Februarwoche. Zeugnisse gibt es deshalb noch lange keine: In der Semesterferienverordnung ist festgelegt, wann wer seine Halbjahresschulnachricht erhält:

Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler wird das Halbjahreszeugnis erst nach den Ferien bekommen – vorausgesetzt, die Schulen gehen dann wie geplant in Schichtbetrieb. In Wien werden die Zeugnisse dann am 8. und 9. Februar verteilt – in allen anderen Ländern am 15. und 16.

Zeugnisse für Schulwechsler

Wer indes vor einem Schulwechsel steht bzw. ab dem Herbst eine Lehre beginnt, kann sein Zeugnis bereits morgen (bzw. am 5. Februar) abholen. Das betrifft Volksschülerinnen und -schüler in der 4. Schulstufe (Wechsel ins „Gym“?). Auch Jugendliche der 8. und 9. Schulstufe, die in eine höhere Schule oder in eine Lehre wechseln, erhalten ihr Zeugnis vor den Ferien.