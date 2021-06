12-Jähriger geriet unter Straßenbahn: Weiter in Lebensgefahr

Der Bursche dürfte kurz vor 14.00 Uhr einige Zeit neben der Straßenbahn gelaufen sein, dann überquerte er plötzlich vor der Straßenbahn die Gleise.

Wien. Ein Zwölfjähriger, der am Dienstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim unter die Garnitur der Straßenbahnlinie 52 geraten war, befand sich auch Mittwochmittag noch in Lebensgefahr, so der Wiener Gesundheitsverbund auf APA-Anfrage. Zum Unfall selbst im Bereich der Station Mariahilfer Straße/Geiblergasse gab es laut Polizei vorerst keine neuen Erkenntnisse.

Überquerte plötzlich die Gleise

Der Bursche dürfte kurz vor 14.00 Uhr einige Zeit neben der Straßenbahn gelaufen sein, dann überquerte er plötzlich vor der Straßenbahn die Gleise. Trotz Vollbremsung geriet der Zwölfjährige unter die Tramway. Die Feuerwehr hob diese mit Hebekissen an und befreite den Burschen, der mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht wurde.