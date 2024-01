13-Jährige ging mit Besen auf Polizisten los

Der Vorfall ereignete sich in einer betreuten Wohnung in Wien-Meidling.

Zwei renitente Geschwister riefen am frühen Montagmorgen die Polizei in Meidling auf den Plan. Der 15-jährige Bruder hatte seiner Schwester (13) in einer betreuten Wohneinrichtung einen Besuch abgestattet. Gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Streit, woraufhin der 15-Jährige sich weigerte die Wohnung zu verlassen.

Auch gegenüber den angerückten Polizisten verhielt sich der Teenie aggressiv, beschimpfte diese und nahm sogar eine Kampfstellung ein. Auch Beruhigungsversuche halfen nicht, der 15-Jährige musste vorläufig festgenommen werden.

Anzeige gegen rabiate Schwester

Im Zuge dessen fing seine Schwester (13) an, die Beamten zu attackieren, sie schlug einem Polizisten mit der Faust sogar ins Gesicht. Dann schnappte sie sich einen Besenstiel und ging auf die Einsatzkräfte los. Zudem versuchte die 13-Jährige mit ihrem Gewicht die Ausgangstüre zu versperren. Weil weitere Polizeibeamte hinzugezogen wurden, konnte dies verhindert werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Schwester wurde wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.