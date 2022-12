13-Jährige in Wiener Wohnung vergewaltigt

Der 16-jährige Syrer bestreitet die Vorwürfe.

Gestern erstattete die Mutter einer 13-Jährigen eine Anzeige in einer Polizeiinspektion, da ihre Tochter ihr anvertraut hat, dass sie am 6. Dezember von einem ihr unbekannten Jugendlichen in einer Wohnung vergewaltigt worden sei.

Polizisten begaben sich zur Wohnung, in der die Tat passiert sein soll. In der Wohnung konnte der mutmaßliche Täter angetroffen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zur sofortigen Vernehmung in eine Außenstelle eines Landeskriminalamtes gebracht werden.

Der 16-jährige syrische Staatsangehörige bestreitet sämtliche Vorwürfe. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, führt die Ermittlungen.