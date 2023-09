14-Jähriger bedroht Lokal-Besucher mit Messer

Jugendlicher versteckte Waffe nach der Auseinandersetzung in Lokaltoilette

Ein 14-Jähriger hat bei einem Streit in Wien-Mariahilf am Montagabend einen erwachsenen Kontrahenten mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kam es zu der Auseinandersetzung kurz nach 21.30 Uhr vor bzw. in einem Lokal in der Brückengasse. Ein 34-Jähriger, der mit seinen Freunden in dem Gastronomiebetrieb feierte, ging kurz vor die Tür. Dort geriet er mit drei bis vier Jugendlichen in Streit.

Der 14-jährige rumänische Staatsbürger zog im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung ein Klappmesser und richtete es gegen den Mann. Der alarmierte daraufhin seine Freunde, die mit ihm aus dem Lokal gingen und ein zweites Mal von dem Jugendlichen mit dem Messer bedroht wurden. Sie alarmierten die Polizei, die den Verdächtigen kurz darauf stellte.

Während des Wartens auf die Exekutive dürfte der 14-Jährige selbst ebenfalls in das Lokal geschlüpft sein und in der Toilette die Waffe versteckt haben. Die Beamten fanden das Messer dort und stellten es sicher. Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt.