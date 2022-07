148 km/h: Polizei stoppt nächtliches Straßenrennen

Allein 468 Geschwindigkeitsübertretungen wurden in einer Nacht registriert.

Wien. Die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei rückte in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder einmal zu einem Groß-Plaquadrat aus, das sich über das gesamte Wiener Stadtgebiet erstreckte – und machte dabei ordentlich Kasse für den Finanzminister.

Drogen- und Alkolenker aus Verkehr gezogen

Strafen-Hagel. Denn es hagelte nur so die Geldstrafen und Anzeigen für die Nachtschwärmer am Volant: Insgesamt 468 Geschwindigkeitsübertretungen wurden in einer einzigen Nacht festgestellt. Weiters wurden sechs Lenker ohne gültigen Führerschein ertappt, je zwei Autofahrer waren unter Drogen- beziehungsweise Alkoholeinfluss ­unterwegs. Sie wurden aus dem Verkehr gezogen.

Darüber hinaus gab es 96 Organmandate wegen ­diverser anderer Delikte. Vier Fahrzeugen wurde nach einer Überprüfung durch Mitarbeiter der MA46, der Wiener Fahrzeugprüfstelle, das Kennzeichen abgenommen, weil erhebliche technische Mängel festgestellt wurden.

Illegales Rennen mit bis zu 148 km/h gestoppt

Tuning-Szene. Zwei Road­runner wollten es offenbar besonders genau wissen: Sie waren bei einem illegalen nächtlichen Straßenrennen mit bis zu 148 Stundenkilometern unterwegs. Ihnen wurden an Ort und Stelle die Führerscheine abgenommen.

In diesem Sommer gibt es praktisch an jedem Weekend Polizei-Planquadrate, mit denen die Tuning-Szene in der Stadt gestoppt werden soll.