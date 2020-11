15 Festnahmen nach Terror in Wien: Das sind die Verdächtigen

Bei seiner Rede im Nationalrat sprach Innenminister Nehammer von 15 Festnahmen - bisher waren 14 offiziell bekannt. oe24 hat die Liste der Verdächtigen.

Innenminister Karl Nehammer bestätigte am Donnerstag im Nationalrat, dass es mittlerweile 15 Festnahmen im Zusammenhang mit dem Attentat in Wien gab. Wie bereits bekannt war, reichte das Netzwerk des Attentäters über ganz Europa - auch in der Schweiz wurden zwei Personen festgenommen, die in Verbindung mit dem Attentat stehen sollen. Details zu den Verdächtigen wird der Innenminister im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.

Das ist das Netzwerk des Terror-Attentäters

ÖSTERREICH und oe24 liegt nun der Akt jener Verdächtigen vor, die im Zuge der Terror-Razzien im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Anschlag in Wien festgenommen wurden. Einer der Verdächtigen soll mit dem Wien-Attentäter Kjutim F. im Juli 2020 in die Slowakei gefahren sein, um die Munition zu besorgen. Es handelt sich hierbei um den 21-jährigen Burak K., der den Attentäter in einem Fußballverein kennenlernte und mit ihm in den IS-Krieg ziehen wollte. Er saß dafür 21 Monate in Haft.

Die weiteren Verdächtigen sind laut ÖSTERREICH-Informationen zwischen 18 und 28 Jahre alt. Sie waren vorwiegend in Wien wohnhaft, zwei Verdächtige, zwei Verdächtige hatten ihren Wohnsitz in St. Pölten, einer in Mödling. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Weitere Details will das Innenministerium bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.

