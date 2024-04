Der Jugendliche war Ende März auf einen abgestellten Zug geklettert und geriet dabei in die Hochspannungsleitung.

Der nun tödliche Unfall ereignete sich am Nachmittag des 25. März im ÖBB-Gelände in der Deutschordenstraße in Penzing. Der Teenager war auf einen abgestellten Zug geklettert, wobei er in eine Hochspannungsleitung geriet. Mit im Bahngelände waren vier Freunde des 16-Jährigen, welche sofort einen Notruf in Gang setzten.

Der 16-Jährige, der vor zweieinhalb Wochen auf einem ÖBB-Gelände in Wien-Penzing einen Stromschlag erlitten hatte, ist im AKH seinen schweren Verbrennungsverletzungen erlegen. Das erfuhr die APA am Mittwoch aus dem Spital. Die Ärzte hätten vor einigen Tagen den Kampf um sein Leben verloren, hieß es. Der Teenager war am Nachmittag des 25. März auf dem Areal in der Deutschordenstraße auf einen abgestellten Zug geklettert und dann in eine Hochspannungsleitung geraten, der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Die vier Freunde, mit denen der Jugendliche in das Bahngelände gelangt war, setzten daraufhin sofort einen Notruf ab. Ein Helikopter brachte den Jugendlichen nach Erstversorgung durch die Berufsrettung ins Krankenhaus. Dort befand er sich bis zuletzt auf einer Intensivstation in Lebensgefahr.

Fast zwei Wochen nach dem Vorfall erlag der 16-Jährige seinen schweren Verletzungen und starb im Spital.