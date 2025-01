164 Cannabispflanzen in Wiener Wohnung gefunden

Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen.

In einer Wohnung in Wien-Brigittenau hat die Polizei 164 Cannabispflanzen sicherstellen können. Nachdem Beamte den Verdacht hatten, dass sich in der Wohnung Suchtgift befinden könnte, meldeten sie ihre Vermutung den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost. Bei den weiteren Ermittlungen konnte seit Februar des Vorjahres ein erhöhter Energieverbrauch festgestellt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Wohnung mit Unterstützung von Einsatzkräften der Sondereinheit WEGA bereits am 22. Jänner gewaltsam geöffnet. Insgesamt konnten dort 2.540,5 Gramm Cannabiskraut, 67 Cannabispflanzen in Blüte, 97 bereits geerntete Cannabispflanzen und Bargeld in Höhe von 5.680 Euro sichergestellt werden.

Die beiden Österreicher schweigen derzeit

Beide Beschuldigten, ein 36-Jähriger und eine 41-Jährige, wurden festgenommen. Beide Österreicher verweigerten bisher die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt, der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht. Er war bereits wegen eines Gewaltdelikts in der Vergangenheit amtsbekannt. Weitere Ermittlungen laufen.