In der Nacht auf Sonntag kam es beim Donaukanal zu einer Festnahme.

Im Zuge einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung strafrechtlicher Delikte wurden Polizisten in Zivil auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die herumschrien und Personen ansprachen. Die Polizisten gaben sich mittels Dienstausweis als solche zu erkennen und forderten die Jugendlichen auf, sich zu legitimieren. Einer von ihnen täuschte die Suche nach seinem Ausweis in seinem Rucksack vor und rannte plötzlich los um sich augenscheinlich der Polizeikontrolle zu entziehen. Der Flüchtende rammte dabei mehrere Polizisten und konnte erst unter Anwendung von erheblicher Körperkraft angehalten werden. Im Zuge der Festnahme des jungen, wegen diverser strafrechtlicher Delikte bereits amtsbekannten Mannes (17, Stbg.: Serbien) versammelten sich zahlreiche Personen und verhielten sich gegenüber den Polizisten aggressiv. Erst durch das Einschreiten weiterer Polizisten konnte die Lage etwas beruhigt werden. Bei der Amtshandlung wurde ein Polizist im Schulterbereich, der andere im Beinbereich verletzt. Sie mussten in einem Spital behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Einen Grund seiner Flucht gab der Beschuldigte bislang nicht an.